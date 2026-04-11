「ドジャース−レンジャーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースが六回に逆転。７日に父が急死したロハスが代打で登場し、内野安打を放った。パヘスの２点二塁打で５−４と逆転して迎えた六回１死二塁。ロハスが打席に向かうとスタンドは大歓声。三遊間へのゴロが遊撃への内野安打となると、一塁を駆け抜けたロハスを、多くのファンがスタンディングオベーションでたたえた。ＳＮＳでも「お父さまもよろこんでるね」、「塁