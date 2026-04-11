◆パ・リーグ楽天―オリックス（１１日・楽天モバイルパーク）スタメンが発表された。オリックスは打率３割超えの新外国人、ボブ・シーモア内野手が「５番・ＤＨ」で先発。出場３試合連続で二塁打を放っている杉沢龍外野手は「８番・中堅」で出場する。先発マウンドに上がるのは、広島からＦＡ移籍２年目の九里亜蓮投手。３月２８日に行われた前回対戦（京セラドーム大阪）では４安打１２奪三振で完封勝利を挙げている。以下、