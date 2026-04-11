俳優の横浜流星が１１日、都内で声優を務めたアニメ映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使」（蓮井隆弘監督）の公開記念舞台あいさつにコナン役の声優・高山みなみ、ゲスト声優の畑芽育らと登壇した。過去３作連続で興収１００億円を突破している大人気シリーズの劇場版２９弾。声優初挑戦の横浜は、物語の鍵を握る最新型白バイの開発者の声を担当して「苦労しかないですね。声優の仕事は声だけで表現しないといけない。声だ