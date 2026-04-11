◆ファーム・リーグＤｅＮＡ―巨人（１１日・平塚）巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（浦和学院）が先制打をマークした。「４番・三塁」でスタメン出場している有望株。初回２死走者なしで石塚が四球で出塁すると、その後盗塁と暴投で三進し、好機を迎えた。ルーキーはフルカウントから片山の９球目カーブに反応。打球は右前で弾み、石塚が生還した。ファーム・リーグでは試合前時点で１５試合に出場し、打率１割９分６