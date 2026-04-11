◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３点をリードした８回２死二塁の５打席目に申告敬遠で勝負を避けられると、本拠地は大ブイーイングに包まれた。レンジャーズの先発はクマール・ロッカー投手（２６）。２１年にドラフト１巡