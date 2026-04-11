◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（１１日・横浜）ＤｅＮＡの筒香嘉智内野手がベンチ入りメンバーから外れ、欠場した。筒香は４日の巨人戦（東京Ｄ）で左膝に死球を受け、５日の同カードと７日の中日戦（横浜）を欠場したが、８日の同カードで３試合ぶりに出場して２号２ランなど３安打を放っていた。