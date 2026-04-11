昨年１０月５日の京都１２Ｒで落馬負傷し、長期離脱していた川須栄彦騎手が４月１１日、栗東トレセンで調教騎乗を再開した。この日はコンビでＪｐｎ１・３勝を含む重賞８勝を挙げるシャマル（牡８歳、栗東・松下武士厩舎、父スマートファルコン）にまたがった。「知らない馬に乗るよりも、シャマルに乗る方が自分の状態が分かるということで乗せてもらいました。思ったより違和感がなかったですし、ホッとしました」と安どの表情