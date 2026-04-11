◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝４月１１日、栗東トレセンファンタジーＳの覇者フェスティバルヒル（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）は角馬場で体をほぐしてから坂路入り。６４秒０―１４秒４でスイスイと駆け上がった。久野助手は「活気があって競馬モード。ラストも促して出していったわけではないですからね」と好気配を伝えた。前走で重賞初制覇を飾ったが、