「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の瀬口黎弥が１日、都内で２冊目の写真集「Ｌｅｉ」（幻冬舎）の発売記念イベントを行った。９か月連続でメンバーの魅力を書籍化する「ＧＬ―９〜ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳＢＯＯＫＳ」の新刊。写真集は３０歳を目前に控えたタイミングで米ハワイで撮影された。美しい肉体美も披露しているが「２か月半くらい作り上げてきた自分の努力の結晶」と自画自賛。お気に入りのカットでの腹斜筋を「この筋肉ヤ