【モデルプレス＝2026/04/11】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が4月10日、自身のInstagramを更新。日本を満喫している姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「オーラすごい」日本満喫ショット◆IVEレイ、日本満喫ショット公開レイは「みーつけたっ」とつづり、ドン・キホーテなどで撮影された写真を複数枚投稿。自身がグローバルアンバサダーを務めるコスメの前で、グレーのニット帽