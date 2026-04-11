神奈川県横須賀市は１０日、同市上町の市立うわまち病院跡地の土壌や地下水から、有害物質の六価クロムが、最大で国の環境基準値（１リットル当たり０・０５ミリ・グラム以下）約７倍の１リットル当たり０・３６ミリ・グラムが検出されたと発表した。市市立病院課は「直ちに健康被害が生じる数値ではない」とした上で、周辺住民に井戸水は飲まないよう呼びかけている。同病院は、昨年２月末に閉院。市は土壌汚染対策法に基づい