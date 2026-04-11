俳優の新木優子さん（32）が11日、俳優の中島裕翔さん（32）と結婚したことを所属事務所の公式サイトで発表しました。公式サイトは「この度、新木優子が中島裕翔さんと結婚することをご報告させていただきます。これからも温かく見守っていただけますと幸いです」と発表。また、直筆の署名とともに新木さんのコメントも掲載。今回の発表について、「このたび、私事ではございますが、人生の新たな節目を迎えることとなりました」と