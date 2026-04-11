北海道新幹線は2026年3月に開業10周年を迎えました。この大きな節目を記念し、JR北海道は2026年5月23日（土）、通常立ち入り禁止の「函館新幹線総合車両所」を舞台にしたプレミアムな「新幹線乗務員体験」ツアーを開催します。 最大の目玉は、一般向けにはJR北海道初公開となる「訓練用シミュレータ」での運転士・車掌体験です。さらに、2022年の福島県沖地震で被災し、訓練用車両として奇跡の転身を遂げた「H296 ふくろう」の内部