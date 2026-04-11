開催：2026.4.11 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 5 - 2 [ロッキーズ] MLBの試合が11日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとロッキーズが対戦した。 パドレスの先発投手はウォーカー・ビューラー、対するロッキーズの先発投手は菅野智之で試合は開始した。 5回裏、6番 ガビン・シーツ 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでパドレス得点