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ヒューストン・ロケッツ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ 日付：2026年4月11日（土） 開催地：トヨタ・センター（Houston） 最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 132 - 136 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのヒューストン・ロケッツ対ミネソタ・ティンバーウルブズがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーターはミネソタ・ティンバー