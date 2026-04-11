劇場版「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の公開記念舞台あいさつが１１日、都内で行われ主人公・江戸川コナン役の高山みなみ、声優を務めた横浜流星、畑芽育らが登壇した。１０日に公開されたばかりだが、公開１日目で観客動員数７３・９万人、興業収入１１・３億円を突破。過去最高のスタートを切った前作の「名探偵コナン隻眼の残像」（興業収入１４７・４億円）との待比１０７％と記録的大ヒットスタートとなった。初