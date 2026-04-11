2018年に放送されたNHK連続テレビ小説『半分、青い。』で、主演の永野芽郁（26）の娘役を演じた俳優の山崎莉里那（14）が9日、Instagramを更新。制服を着用し、成長した姿を公開した。【映像】山崎莉里那、永野芽郁との2ショットや現在の制服姿山崎は、2021年放送のフジテレビ系ドラマ『教場II』で岡崎紗絵（30）の幼少期役を演じたほか、2022年放送のTBS系ドラマ『マイファミリー』で賀来賢人（36）の娘役を演じるなど、数々