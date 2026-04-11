タレントの上原さくらが10日、自身のアメブロを更新。娘の“最後のお弁当”を披露した。【映像】辻希美、睡眠不足で作ったお弁当上原は「ただいま病院の待合室」と書き出し、「イヤだわぁ…月に何回もどこかに通院してるんだから」とたびたび通院していることを報告。自身の治療について「やめられると思ってたエムガルティも結局続けるからね」と、今後も通院が必要な現状を明かした。またブログでは娘のお弁当にも触れ、「