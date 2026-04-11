メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県尾鷲市の城山公園では約2800本のオンツツジが見頃を迎えています。 多くは紀伊半島南部にのみ分布するムラサキオンツツジです。 オンツツジは漢字で「雄」のツツジと表記され、背丈が1m以上と高く木の形が男性的であることからその名がついたと言われています。 20日ごろまで楽しめるということです。