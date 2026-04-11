せっかくの好意が、たった一人の振る舞いで台無しになってしまう……。そんな場面に出くわしたことはありませんか。本人に悪気がない場合ほど注意もしづらく、周囲だけがモヤモヤを抱えることもあります。今回は、筆者の友人T子が地域の交流会で体験した出来事をご紹介します。あるママ友の行動に困っていた空気が、思いがけない一言で変わった、印象的なエピソードです。 手作りのお菓子