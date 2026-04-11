BE:FIRSTが5月6日(水)に発売する9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」の収録内容の全貌が解禁され、2曲目に新曲「Rondo」が収録されることが決定した。プロデューサー・Chaki Zulu が手がけた本楽曲「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴。重厚で荘厳なサウンドスケープの上で、BE:FIRSTがデビュー以来培ってきた圧倒的なスキルを武器に