メ～テレ（名古屋テレビ） 標高約800mにある岐阜県高山市朝日町の美女高原では、1万株の「ミズバショウ」が花を咲かせています。 雪が少なく暖かい日が続いた2026年は例年より5日ほど早く見ごろを迎えました。 ミズバショウの白い部分は「仏炎苞」と呼ばれる葉の一種で、花は中心の円柱状の部分に咲きます。 20日頃が一番の見頃になりそうだということです。