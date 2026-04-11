8月24日に「アニメナイト」開催…ナルトのキャラユニホームを配布米大リーグのエンゼルスが、日本の大人気漫画とコラボレーションした特製ユニホームを配布する。斬新なデザインに、日本のファンからは「NPBでもやってくれよ」「欲しい」との声が殺到している。エンゼルスがコラボするのは大人気漫画「ナルト」だ。配布するユニホームには前後に大きくキャラクターが描かれた。エンゼルスの真っ赤なユニホームをまとい、目の下