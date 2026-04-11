日本ハムの有原航平投手（３３）が１２日のソフトバンク戦（エスコン）に先発する。今季３度目の先発で、勝ち投手となればＮＰＢ通算１００勝（ＭＬＢで３勝）を達成する。「ホーム投げられるのは、やっぱり嬉しいですし、いい流れでチームが攻撃に入れるように、まず初回をしっかり抑えれるようにしていきたい」と先発の役目を果たす。今季初登板となった３月２９日の同戦（みずほペイペイ）では６回１０安打７失点で敗戦投手