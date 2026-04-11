プロ野球ファームリーグプロ野球、ロッテのドラフト1位・石垣元気投手が11日、日本ハムとのファームリーグで実戦デビューを果たした。150キロ台の剛速球を投じる姿に反響が広がった。北海道出身の石垣は、健大高崎高で昨年春、夏と甲子園に出場。2024年秋の関東大会で158キロを記録し米球団からも注目を集め、昨秋のドラフト会議でオリックスと1位競合となった結果、ロッテ入りとなった。日本ハム戦では初回、いきなり最速15