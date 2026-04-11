幾田りらが、2026年に発売を予定しているNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation5／Steamソフト『レイトン教授と蒸気の新世界』にてメインテーマ曲を担当することが決定した。同楽曲は久石譲とのスペシャルコラボという形になり、作曲を久石譲、作詞・歌唱を幾田りらが担当する。楽曲が起用される『レイトン教授』シリーズは、国内外累計出荷本数2000万本を突破している人気作品。新作となる『レイトン教授と蒸気の新世