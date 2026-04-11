◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１１日・バンテリンドーム）阪神・中川勇斗捕手が１日・ＤｅＮＡ戦（京セラドーム大阪）以来、９試合ぶりに「７番・左翼」で先発出場する。この日の相手先発・大野からは昨季、一発を含む６打数２安打と結果を残している。前日は、前川が代打で起死回生の同点二塁打を放った。同学年の右の大砲は、燃えている。以下、両チームのスターティングメンバー。「阪神」１番・中堅近本２番・二塁