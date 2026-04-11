ロックバンドのザ・ストロークスが、1980年代の名車「日産300ZX」が登場する短いアルバム予告編を公開した。2026年4月6日にバンドのSNSで公開された動画では、ギターのコードが鳴り響く前に「実物は、さらにセクシー」という一文が映し出され、続いて「Reality Awaitsザ・ストロークスのニューアルバム 今夏リリース」とタイトルが明かされた。同新作は、2020年の「The New Abnormal