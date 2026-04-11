演歌歌手の丘みどり(41)が11日、自身のブログを更新。愛情いっぱいのピクニック弁当を披露した。 【写真】急なリクエストでこのボリューム！娘ちゃんがうらやましい 愛娘と俳優の三田村邦彦の3人で先日、念願の焼き肉店に行ったエピソードをつづった後、「今日はいいお天気ピクニック行きたい！ママ、お弁当作ってーってことで」とお弁当の写真を投稿。3種のおにぎりの膻にはから揚げや肉巻き、