IKOMA FC 奈良が都倉賢と2028年6月までの契約更新を発表した関西1部リーグのIKOMA FC 奈良は4月9日、FW都倉賢と2028年6月30日まで契約を更新したと発表した。今年で40歳を迎えるベテランへのシーズン開幕前かつ長期の契約更新に、SNS上では「とくさんよかったね！」と反響を呼んでいる。1986年生まれの都倉は、川崎フロンターレでプロキャリアをスタート。その後、ヴィッセル神戸、北海道コンサドーレ札幌、セレッソ大阪など多