約127万人が同時に使用できる分量の大麻を韓国国内に密輸した在日同胞の暴力団員が拘束、起訴された。今回摘発された大麻の量は国内流通目的で輸入された麻薬類のうち過去最大規模だ。麻薬犯罪政府合同捜査本部（麻薬合捜本）は10日、日本の暴力団員のA（53、在日同胞）を麻薬類管理に関する法律違反容疑で拘束、起訴した。また、タイでAに麻薬を販売したベトナムの組織員4人の身元を特定して逮捕状を請求し、インターポールに赤手