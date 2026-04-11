◆ラリジャニ事務局長の娘夫婦、米永住権取り消し…アガザデ取り締まりが本格化か米国など西側国家ではアガザデをより体系的に取り締まるべきという声が出ている。米核拡散反対団体UANIでIRGC研究責任者を務めるカスラ・アラビ氏は「血が付いた金で西側で豪華生活をしているアガザデを、ロシアのプーチン政権と関係があるオリガルヒのように制裁するべきだ」と主張した。オリガルヒはプーチン政権と共生するロシアの超富裕層事業家