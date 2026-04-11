2025年10月、イランの首都テヘランの高級ホテル。深く胸元の開いた純白のウェディングドレスを着た美しい新婦が長い髪を揺らしながら出席者の前に姿を現した。新婦をエスコートする父はアリ・シャムハニ元イラン国家安全保障会議事務局長だ。イラン最高指導者だったアヤトラ・アリ・ハメネイ師の政治顧問で、イラン屈指の最高位層人物だったが、2月28日の米国とイスラエルによるイラン空襲でハメネイ師とともに暗殺された。この姿