横浜市は、１９歳以上の市民１人あたり５０００円分の電子クーポンか商品券を発行する「ヨコハマ生活応援クーポン」について、今月下旬から案内はがきを順次発送する。申込期間は７月３１日まで。案内はがき到着後、スマートフォンから電子クーポンか商品券を選択し、電子クーポンを申し込むと２８種類の中からすぐに受け取れる。商品券を希望した場合、ＪＣＢギフトカード（１０００円分５枚）が５月下旬から順次発送される。