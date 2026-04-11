◇MLB ドジャース - レンジャーズ(日本時間11日、 ドジャー・スタジアム)ドジャースは6回、アンディ・パヘス選手の2点タイムリー2塁打で逆転に成功しました。ドジャースは2回に先制するもレンジャースのホームラン攻勢で逆転され、3-4と1点ビハインドで6回を迎えます。すると先頭の4番・フレディ・フリーマン選手がレンジャーズの2番手・ガルシア投手から四球を選び出塁。マックス・マンシー選手がセカンドゴロに倒れ1死となります