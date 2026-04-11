ソファでくつろぐワンコたちを撮影した飼い主さん。しかしその姿がワンコとは思えないと大きな話題に！Xに投稿されると6万2000件もの高評価がつき、「佇まいが偉い人のそれw」「なんか渋い声で喋り出しそうではある」「おっさんのようですねw」といった声が殺到しています！ 【写真：『私はおっさんを育てているのか…？』ソファにいる犬たちを撮影→ワンコとは思えない『姿勢』】 ソファでくつろぐワンコたちを撮影すると…