新しい家族のもとにやってきて1年が過ぎた、繁殖引退犬の現在の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で1万7000回再生を突破し、「尊すぎる…」「やだ、泣いちゃう」といったコメントが寄せられています。 【動画：4年間、繁殖犬として酷使されたワンコ→とても寂しい顔をしていて…涙が止まらない『1年の成長の軌跡』】 繁殖犬を引退→お家にお迎え TikTokアカウント「ytyt0111」に投稿されたのは