再びゴール量産態勢といきたい。４月12日に開催されるオランダリーグ第30節で、上田綺世と渡辺剛を擁して２位のフェイエノールトは、小川航基と佐野航大が所属する３位のNECと敵地で相まみえる。両者の勝点差はわずか１。首位を独走していたPSVの優勝はすでに決まったなか、２位を懸けた重要な戦いを前に、フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督が上田の状態に言及した。現地メディア『VP』によれば、選手時