11日佐世保市で酒を飲んで車を運転し事故を起こしたとして通信制高校で学ぶ男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。 酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは佐世保市の高校生 橋川 朔芽容疑者20歳です。 警察によりますと、橋川容疑者は、11日午前8時35分頃、佐世保市重尾町で軽トラックを運転し普通乗用車に衝突する事故を起こしました。 駆け付けた警察官が検査したところ、橋川容疑者から基準値を超えるアルコӦ