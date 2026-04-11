西純矢は野手転向し、順調に調整を重ねている（C）産経新聞社阪神は4月10日の中日戦（バンテリンドームナゴヤ）に5−3の逆転勝ち。9回の集中打で一気に逆転を果たすなど地力の強さを見せた。そしてファームでも順調に調整を重ねている選手がいる。【どうする︎】育成契約も打率好調の西純矢『いつ支配下にするべき︎』二軍で苦しむ梅野隆太郎…明暗を分けた２選手について語る！投手から野手転向1年目となった西