関東で気温上昇7月上旬並みの暑さに東日本から西日本は良く晴れて、日差しがたっぷり届くでしょう。一方、北日本は低気圧の影響により荒れた天気が続くでしょう。夜は山沿いを中心に雪となり、風も強い状態が続く見込みです。【画像で見る】11日（土）午後1時〜 雨と風のシミュレーション南から暖かい空気が流れ込む東日本から西日本は、平年を上回る暖かさとなるでしょう。特に関東で気温が上がり、7月上旬並みの暑さとなる所も