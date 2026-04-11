◇MLB パイレーツ 2-0 カブス(日本時間11日、リグリー・フィールド)カブス・鈴木誠也選手が「5番・ライト」で今季メジャー初出場し、3打数1安打1四球。先発した今永昇太投手は6回無安打無失点の好投も、今季初勝利はなりませんでした。3月のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)準々決勝・ベネズエラ戦で右膝を負傷し、開幕から負傷者リスト入りしていた鈴木選手。2Aでのリハビリ出場を経て、開幕13試合目のこの日にメジャー復