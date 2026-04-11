米加州知事選の民主党候補、E・スウォルウェル下院議員に性的不正行為の疑惑が浮上/Rich Pedroncelli/AP/File via CNN Newsource（CNN）米カリフォルニア州知事選の有力な民主党候補、エリック・スウォルウェル下院議員の元スタッフが、同議員から性的不正行為を受けたと告発したことから、民主党内でスウォルウェル氏への支持を撤回する動きが相次いでいる。同氏自身は告発の内容を強く否定している。10日にはスウォルウェル氏の