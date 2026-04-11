ロッテのドラフト1位・石垣元気（健大高崎高）が11日、日本ハムとの二軍戦で二軍公式戦デビューを果たした。先発した石垣は初回先頭の宮粼に四球、上川畑に死球、マルティネスに四球と無死満塁のピンチ。それでも、4番・有薗を空振り三振に仕留め、アウトを奪ったが、続く進藤に2点適時打、阪口に四球を与えたところで降板。プロ初登板は0回2/3・27球を投げ、1被安打、4与四死球、1奪三振、3失点だった。石垣は降板後