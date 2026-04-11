ロッキーズ戦との2試合で2日連続3者空振り三振…最速165キロ【MLB】パドレス 5ー2 ロッキーズ（日本時間11日・サンディエゴ） パドレスのメイソン・ミラー投手が10日（日本時間11日）、本拠地でのロッキーズ戦に登板。最速102.8マイル（約165.4キロ）で、2日連続となる3者連続空振り三振で1イニングを無失点に抑えた。2-2と同点の9回に登板したミラーはラムフィールドをスライダー、カストロとドイルをフォーシームで空振り三