歌手ピアノマン（本名キム・セジョン）の結婚の知らせに、同名の女優キム・セジョンのファンが驚きの反応を見せた。4月9日、ピアノマンの結婚が伝えられた。所属事務所ロマンティックファクトリーは「ピアノマンは4月12日、ソウル・江南の式場で、2年間交際してきた一般女性と結婚式を挙げる」と明らかにした。【画像】キム・セジョン、話題となった“濃厚キスシーン”結婚式は両家の家族や親族、知人のみが出席し、非公開で行われ