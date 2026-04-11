【モデルプレス＝2026/04/11】女優の中村ゆりが4月10日、自身のInstagramを更新。テーブルいっぱいに並んだ手料理を披露し、反響を呼んでいる。【写真】中村ゆり「品数豊富」テーブルいっぱいのお手製和食公開◆中村ゆり、テーブルいっぱいの手料理公開中村は「春の食材最高」とつづり、写真を複数枚投稿。若竹煮やあじの開き、ホタルイカの炒め物など、旬の食材を中心とした和食が並んだテーブルの様子を披露している。おかずと合