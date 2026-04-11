◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（１１日・横浜）先発メンバーが発表され、広島は菊池涼介内野手を今季初の２番で起用した。開幕から１０試合連続で２番を務めていた中村奨成外野手は８番。モンテロが６番に打順を上げた。スタメンは以下１（中）大盛２（二）菊池３（遊）小園４（三）佐々木５（左）ファビアン６（一）モンテロ７（捕）坂倉８（右）中村奨９（投）ターノック