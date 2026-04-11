◆ソフトボールニトリＪＤリーグ・第１節第２日（１１日、群馬・宇津木スタジアムほか）ＪＤリーグ発足５季目が開幕し、昨季東地区１位の戸田中央が同３位のホンダを１４―１で退け、白星発進を切った。２０２１年東京五輪金メダルの左腕エース・後藤希友（みう）が今季初戦の先発マウンドを任され、６回を無失点に抑えた。初回に日本代表でホンダの３番・塚本蛍左翼手に左中間を破る二塁打を許したが、後続を投ゴロに斬っ