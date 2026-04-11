◆日本ハム―ソフトバンク（１１日・エスコン）ソフトバンクは周東佑京が「７番・中堅」でスタメン復帰する。８日の西武戦（みずほペイペイ）の試合直前に塗り薬の成分によるアレルギー症状で緊急搬送され、９日の同カードも欠場していた。２大会連続でＷＢＣ日本代表に参加したスピードスターが大事な首位攻防戦のスタメンに名を連ねた。